Calciomercato Milan, svolta Lucas Vazquez: arriva la firma

Lucas Vazquez è uno dei tanti calciatori di fascia accostati nell’ultimo periodo al Milan. L’esterno spagnolo ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma potrebbe decidere di rinnovare con il Real Madrid. Le ultime dalla Spagna

La prossima estate il Milan cercherà di acquistare un nuovo esterno di attacco. Il calciatore per la fascia, così come il bomber che possa affiancare Zlatan Ibrahimovic, è una delle priorità dei rossoneri. Servono gol, che né Saelemaekers né Castillejo sono riusciti a garantire in questa stagione.

Il belga – a differenza dello spagnolo – è un giocatore su cui il Milan ha intenzione di puntare. L’idea sarebbe quella di affiancare all’ex Anderlecht un nuovo esterno di destra, con la partenza dell’ex Villarreal.

Come raccontato, il Milan è pronto ad ascoltare offerte sugli 8-10 milioni di euro. L’obiettivo del club è quello di non mettere a bilancio minusvalenze e si attendono dunque proposte dalla Spagna. Sono già arrivati i primi sondaggi di diversi club, come Valencia ed Espanyol, ma andrà convinto anche Castillejo, che non è mai sembrato propenso a lasciare Milano, dove si trova molto bene.

Idea dalla Spagna

L’addio di Castillejo, chiaramente, favorirebbe l’acquisto di un nuovo esterno destro. Tra i tanti nomi accostati al Milan, in queste ultime settimane, c’è anche quello di Lucas Vazquez. Lo spagnolo ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e molte squadre, compresi i rossoneri, hanno effettuato dei sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione.

Un profilo, importante, che chiaramente porterebbe esperienza e qualità ad un gruppo giovane. Vederlo a Milano, però, appare sempre più complicato. Sul giocatore, infatti, si registra l’interessamento di club importanti come Psg e Bayern Monaco, pronti a mettere sul piatto tanti soldi.

Dalla Spagna, però, giungono ulteriori novità in merito al futuro di Vazquez: secondo quanto riporta TodoFichajes, l’esterno avrebbe cambiato idea e sarebbe pronto a firmare il rinnovo con il Real Madrid. I blancos avrebbero offerto un contratto di quattro anni (tre con opzione per un altro) a cinque milioni di euro a stagione. Offerta più bassa rispetto a quella presentata da altri club ma che avrebbe convinto Vazquez, pronto a dare una risposta definitiva nei prossimi giorni.