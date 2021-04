Classifica partite in casa: il Milan è 15esimo

Nel 2021, il Milan non ha espresso buone prestazioni a San Siro, e i punti raccolti parlano chiaro. I rossoneri sono 15esimi nella classifica casalinga di Serie A

La seconda parte della stagione rossonera ha rappresentato una netta inversione di marcia rispetto alla prima. Il girone d’andata è stato favoloso e sfavillante per il Milan, che non a caso ha capeggiato la classifica di Serie A per ben ventuno giornate.

Cosa sia successo a partire dal 2021 rimane tutt’oggi un mistero. È vero che la squadra di Pioli è stata falcidiata dalle assenze, ma in diversi match è stato completamente errato l’atteggiamento dei giocatori in campo, e se vogliamo anche la lettura tattica di Stefano Pioli.

Una controtendenza negativa che ha trovato maggiore evidenza nelle partite casalinghe. Quando il Milan ha giocato a San Siro, nel girone di ritorno, è riuscito nella vittoria soltanto in due occasioni: contro Genoa e Crotone. Se consideriamo il girone casalingo dei rossoneri a partire dal 2021, le vittorie sono soltanto tre: alle precedenti si aggiunge quella contro il Torino.

Le restanti gare giocate a San Siro nel 2021 dal Milan contano invece due pareggi e ben cinque sconfitte. Numeri orribili, che fanno sì che la squadra di Pioli abbia conquistato soltanto 11 punti tra le mura amiche da quando è finito il 2020.

Sono soltanto 11, quindi, i punti conquistati dal Milan a San Siro nel 2021. E come ci informa MilanData su Twitter, il rendimento negativo dei rossoneri in casa fa sì che la squadra di Pioli si collochi al 15° posto della classifica casalinga di Serie A considerando l’attuale stagione.

Dati che fanno riflettere. La stagione rossonera è stata sicuramente più lunga rispetto a quella di molte altre squadre, dati i preliminari di Europa League disputati. Ed era lecito un calo prestazione di tutta la squadra. La miriade di infortuni non ha di certo aiutato. Ma il fatto che il Milan sia stato più concentrato e deciso in trasferta è un fattore che lascia dei dubbi.

A prescindere da come andrà la stagione rossonera, c’è qualcosa da sistemare, un ingranaggio (probabilmente mentale) da sbloccare.

#ACMilan have collected 11 points at home in 2021 (W3, D2, L5), a total that puts them in 15th position in the Serie A home standings in this calendar year. pic.twitter.com/Qb4yZ1qAuk

— MilanData📊 (@acmilandata) April 30, 2021