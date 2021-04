Scambio Milan-Juve | Romagnoli in bianconero: nuova idea

La Juventus continua a mostrare interesse per Alessio Romagnoli. Guardando alla rosa dei bianconeri, tra i calciatori che possono finire in orbita Milan, c’è certamente Demiral. Il difensore è apprezzato dalla dirigenza rossonera e per il club di Torino non è incedibile

Alessio Romagnoli è pronto dopo quasi due mesi a far il suo rientro da titolare con la maglia del Milan. Le tantissime difficoltà in difesa, starebbero spingendo Stefano Pioli a rilanciare il capitano contro il Benevento. Il classe 1995 non gioca dal primo minuto dal lontano 7 marzo: in quell’occasione, contro il Verona di Juric, i rossoneri mantennero, per l’ultima volta la porta inviolata.

La situazione contrattuale non dovrebbe dunque influenzare le scelte del mister, per il rinnovo di Romagnoli ci sarà tempo. E’ evidente, però, che la situazione risulta alquanto ingarbugliata. Il centrale ha un accordo con il Milan che scadrà il 30 giugno 2022 e trovare un accordo con Mino Raiola, che secondo le ultime news avrebbe chiesto ben sei milioni di euro netti per firmare, appare complicato.

No a Bernardeschi

In questi giorni si è parlato tanto di un possibile scambio con la Juventus, che mostra interesse per Romagnoli da tempo. La strada che porta a Federico Bernardeschi, però, appare difficile da percorrere, anche perché l’esterno ha uno stipendio davvero importante, 4 milioni di euro netti a stagione.

Idea Demiral

Guardando un po’ alla rosa bianconera, i calciatori che potrebbero essere alla porta del Milan sarebbero Rodrigo Bentancur e Merih Demiral, che percepiscono rispettivamente 2,5 e 1,8 milioni di euro netti a stagione. Stipendi in linea con la politica rossonera. E’ evidente, però, che tra i due calciatori – anche per una questione di valutazione dei cartellini – quello che può davvero interessare al Milan è il turco.

L’ex Sassuolo è stata un’idea del club rossonero un paio di anni fa ma la Juve non volle privarsi del difensore. Ora le cose sono cambiate e il giocatore è tra i sacrificabili. Per Demiral i bianconeri chiedono sui 40 milioni, dieci in più di Romagnoli. Trovare un accordo, però, potrebbe non essere così complicato.