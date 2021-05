Milan-Benevento, i convocati di Pioli: torna Ibrahimovic, out un attaccante

La lista dei convocati del Milan in vista del match di questa sera contro il Benevento. La gara valida è per la 34° giornata di Serie A.

Oggi, nell’anticipo serale della 34.a giornata di campionato, il Milan cercherà di ritrovare vittoria e fiducia contro il Benevento. Un match decisivo per entrambe le squadre: i rossoneri cercano di non farsi sfuggire il treno Champions, i campani hanno bisogno di punti salvezza.

Fischio d’inizio alle ore 20:45. Intanto poco fa il Milan ha ufficializzato la lista dei convocati per il match odierno. Stefano Pioli ritroverà Zlatan Ibrahimovic, che ha saltato le ultime gare di campionato tra squalifiche ed infortuni muscolari.

Non è presente in lista Mario Mandzukic. Dopo la prova da titolare contro la Lazio, il croato evidentemente è stato giudicato ancora non pronto per giocare. Salterà dunque la sfida serale contro il Benevento.

La lista dei convocati di Pioli

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Rebić.