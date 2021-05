Milan-Benevento, formazioni ufficiali: Romagnoli-Tomori in difesa, Leao esterno

Le formazioni ufficiali di Milan-Benevento, match valido per la 34esima giornata di Serie A e in programma oggi alle 20.45

Tra pochi minuti avrà inizio un importante Milan-Benevento. Le due squadre in questione scenderanno in campo con l’obiettivo della vittoria. Sia il Milan che il Benevento hanno bisogno di conquistare i tre punti, dato che entrambi lottano per obiettivi fondamentali, seppur diversi.

I rossoneri di Pioli hanno visto cambiare la propria situazione di classifica in negativo. Dopo le sconfitte contro Sassuolo e Lazio, la squadra è scivolata dal secondo al quinto posto e adesso la qualificazione alla prossima Champions League è appesa ad un filo. Mancano cinque giornate alla fine del campionato e il Milan non può più sbagliare o lasciare punti essenziali per strada.

Come appreso nella giornata di oggi, il tecnico parmense avrà a disposizione l’intero gruppo, eccetto Mario Mandzukic che è alla prese con una bronchite. Motivo per cui è stato deciso di non rischiarlo e non portarlo neanche in panchina.

Diversa, ma altrettanto cruciale, la situazione del Benevento dell’ex rossonero Pippo Inzaghi. Dopo una pesante sconfitta contro l’Udinese, i giallorossi si trovano in piena zona retrocessione e vogliono assolutamente uscirne. Sarà un match sicuramente avvincente, molto combattuto. Scopriamo insieme quali sono le scelte di formazione che Pioli e Inzaghi hanno attuato per l’occasione.

Leggi anche:

Le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali che tra pochi minuti si sfideranno in campo. Fischio d’inizio alle ore 20.45:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; De Paoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ioniță; Iago Falque, Improta; Lapadula.