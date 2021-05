Milan-Benevento, Tonali: “Ripartiamo da zero. Vogliamo vincere”

Le parole di Sandro Tonali nel pre-partita di Milan-Benevento. Il centrocampista ha parlato ai microfoni di Milan Tv

Sandro Tonali è stato intervistato a Milan Tv prima della gara che vedrà Milan e Benevento rivali. Il giovane centrocampista non partirà da titolare, ma potrà essere utilizzato a partita in corso da Mister Pioli. Le parole di Sandro:

Sulla voglia di riscatto: “Abbiamo avuto il coraggio di comprendere cosa abbiamo fatto. Siamo ripartiti da zero, e l’abbiamo fatto da squadra. Con la testa giusta. Siamo pronti a tirare fuori le energie che il mister ci ha chiesto. Avere lo stesso spirito del match contro il Rio Ave sarebbe l’ideale. Ma questa è un’altra partita che ha un’altro valore e daremo il massimo per portare a casa i tre punti”.

Sull’avversario di stasera: “Noi faremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto, non guardando in faccia nessuno. Il Benevento viene qui sicuramente per vincere, ma noi siamo fatti per giocare queste partite e siamo fatti per vincere, quindi andremo avanti per la nostra strada”.