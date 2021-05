Milan, Maldini: “Non pensiamo ai rinnovi, guardiamo all’obiettivo”

Paolo Maldini è stato intervistato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Milan-Benevento. Le parole del DT rossonero

Sulla vicinanza che ha mostrato alla squadra in questa settimana: ”Le critiche sono dovute agli ultimi due risultati negativi ottenuti. Ma avevamo detto che ci saranno stati momenti di difficoltà. Il cammino è stato lunghissimo, ed è normale per me dare vicinanza alla squadra, ad un gruppo che ha lavorato così tanto”.

Sul fatto che Ibrahimovic è mancato tanto alla squadra: ”E’ anche ipotizzabile che un giocatore del genere possa avere più infortuni rispetto ai giovani della squadra. Ma anche è anche vero che l’impatto di Ibrahimovic, sul campo e con la sua personalità ci è mancato parecchio”.

Se i rinnovi di alcuni giocatori passano dalla Champions League: “Sono discorsi importanti, ma in questo momento passano in secondo piano. Dobbiamo chiudere il cerchio e cercare di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.