Calciomercato Milan, sogno De Paul | 30 milioni dalla Premier

Rodrigo de Paul è uno degli obiettivi dichiarati del Milan per l’estate. Ma spunta una proposta allettante dall’Inghilterra.

Tra gli obiettivi del Milan in vista della prossima stagione c’è anche un calciatore di spessore, che milita nel campionato italiano ormai da diversi anni. Si tratta di Rodrigo de Paul, fantasista argentino e attuale capitano dell’Udinese.

Un talento arrivato in sordina a Udine nel 2016, ma ebbe subito la personalità di prendersi la maglia numero 10. Quella appartenuta per anni ad una bandiera indiscussa come Antonio Di Natale. Dopo diversi anni si può dire senza remore che De Paul sia l’erede designato e degno dell’ex capitano e leader friulano.

Secondo molti cronisti l’estate prossima De Paul dovrebbe cambiare aria. Il calciatore classe ’94 potrebbe lasciare Udine per fare il grande salto, visto che le richieste ed i sondaggi non mancano. Tra i club interessati come detto c’è anche il Milan.

Ma le ultime indicazioni parlano di una tentazione inglese per l’ex Valencia. Su De Paul ci sarebbe da tempo il pressing di un club di Premier League, il quale avrebbe già mosso la prima offerta ufficiale qualche settimana fa.

Leggi anche:

Il Liverpool in pole per De Paul. Il Milan non molla

La società in questione sarebbe il Liverpool. I campioni d’Inghilterra in carica hanno messo nel mirino De Paul sotto l’indicazione del tecnico Jurgen Klopp, decisamente rapito dalle qualità sia tecniche che caratteriali dell’argentino.

Come riportato dal portale Tuttoudinese.it, i Reds avrebbero inviato una prima offerta ufficiale in Friuli. 30 milioni di euro sul piatto per assicurarsi il cartellino di De Paul. Ma l’Udinese continua a chiederne almeno 40, rispendendo al mittente tutte le proposte inferiori a tale cifra.

Anche la Gazzetta dello Sport parla di Liverpool in pole per il numero 10 udinese. Ma il Milan non molla: in caso di partenza a parametro zero di Hakan Calhanoglu, i rossoneri sembrano intenzionati a virare con forza proprio su De Paul, anche se non sarà una trattativa semplice.

Nello scacchiere tattico milanista De Paul potrebbe infatti essere un ideale trequartista. Nel 4-2-3-1 di mister Pioli giocherebbe dietro a Ibrahimovic nel ruolo di regista offensivo. Ma in carriera l’argentino ha dimostrato anche di saper partire da una posizione più laterale e anche di giocare da mezzala, visto le spiccate qualità in fase di interdizione e ripartenza.