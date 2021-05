Samu Castillejo è stato fermato per un turno, dopo il giallo rimediato contro il Benevento. Nessuna sanzione, invece, per Paratici, che fa arrabbiare i tifosi

Nel primo pomeriggio di oggi è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo, che ha fermato nove calciatori. Tra questi c’è anche Samu Castillejo, in diffida e ammonito nei minuti finali contro il Benevento.

Lo spagnolo è stato squalificato per uno turno al pari di Pierluigi Gollini (Atalanta), Marlon (Sassuolo), Hernani (Parma), Igor (Fiorentina), Mohamed Fares (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Adrien Tameze (Hellas Verona) e Mbala Nzola (Spezia).

Leggi anche:

Nessun provvedimento per Paratici

Castillejo è l’unico squalificato, dunque, in vista di Juventus-Milan. A leggere il comunicato però è subito balzato all’occhio il fatto che nessun membro del club bianconero sia stato citato dal Giudice Sportivo, dopo quello che è accaduto al termine del primo tempo della sfida contro l’Udinese.

Come tutti ricorderete, l’arbitro Chiffi è stato circondato dai giocatori della Juventus e da Fabio Paratici, che ha lasciato la tribuna per scendere in campo. Un atteggiamento, che non è per nulla piaciuto a Marino, che si è lamentato al termine della partita, ma anche ai tantissimi tifosi.

Sui social, Paratici è così entrato in tendenza, con tantissimi utenti che hanno voluto ricordare la squalifica di Ibrahimovic dopo l’espulsione con il Parma

Ecco alcuni tweets:

Però nessuna citazione della presenza a bordo campo di Paratici nell’intervallo di Udinese-Juve non va bene pic.twitter.com/4LT5k8a570 — francesco ordine (@FrancescoOrdine) May 4, 2021

La domanda è: se #Maresca cacciò e fece squalificare #Ibra per un equivoco (“Sembra strano” inteso come “Sei un bastardo”), perchè i giocatori, l’allenatore della #Juventus e il ras #Paratici non sono stati espulsi e non saranno squalificati dopo l’assalto-gangster a #Chiffi? pic.twitter.com/SMVDRxkCq5 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 4, 2021

#Chiffi non ha scritto una riga nel suo referto sull'atteggiamento di #Paratici. Da oggi, ogni dirigente può insultare l'arbitro, scendendo a bordo campo, facendo quello che tutti hanno visto. La speranza è la Procura Federale per evitare una figura barbina al calcio italiano. pic.twitter.com/tECFuEDzax — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) May 4, 2021