Calciomercato Milan – Colpo in difesa: nuova idea dalla Francia

Secondo quanto filtra dalla Spagna, il Milan ha messo gli occhi su un giovane difensore che gioca nel Lens. L’indiscrezione

Il Milan guarda al futuro, alla prossima stagione. La vicina sessione di calciomercato sarà decisiva per le sorti di alcuni giocatori presenti in rosa. Sono tanti i nomi in uscita, e per ognuno di questi il club rossonero sta cercando dei validi sostituti.

Se guardiamo al reparto dei difensori centrali, l’unico che sembra destinato a rimanere al Milan è Simon Kjaer. Per quanto riguarda Tomori e Romagnoli aleggiano diverse incognite. Sull’inglese vi è ancora il dubbio del concreto riscatto. I 28 milioni sembrano ancora troppi alla dirigenza rossonera, che ha bisogno di qualificarsi alla prossima Champions League per aumentare sostanzialmente i propri guadagni.

Il futuro di Romagnoli è in forte dubbio. Il difensore ex Roma, in questa stagione, ha visto a repentaglio il proprio posto da titolare – complici anche alcune prestazioni deludenti – e adesso ci si interroga sulla sua permanenza in rossonero. Non aiuta la richiesta del suo agente Mino Raiola, che chiede per il rinnovo un aumento dell’ingaggio sino ai 6 milioni di euro. Cifra spropositata e poco consona.

Ecco che il Milan, per evitare spiacevoli sorprese, sta monitorando diversi profili di difensori. Tra questi c’è un giovane classe 2000 che gioca nel Lens.

Estadio Deportivo – Milan su Loic Badé | La concorrenza è folta

Secondo quanto riportato dal tabloid spagnolo estadiodeportivo.com, il Milan è sulle tracce di Loic Badé. Il difensore francese è un ottimo prospetto, per questo finito sotto i riflettori di tanti club d’Europa.

Ha 21 anni e stanno impressionando le sue prestazioni con il Lens. In Spagna lo esaltano per le sue doti fisiche e per la buona qualità nell’anticipare l’avversario.

Il Siviglia pare sia il primo candidato ad acquisire il giovane giocatore. Ma come dicevamo, anche Milan, Lione, Rennes, Leeds e Borussia Mönchengladbach lo stanno monitorando.

Loic Badé, nonostante la giovane età, è un titolare del Lens: in questa stagione conta 28 presenze. Il suo contratto col club francese scade nel 2023 ma potrebbe cambiare squadra già quest’estate data la folta concorrenza. In più, il suo valore di mercato è attualmente basso. Parliamo di una cifra vicina ai 10-12 milioni di euro.

Il Milan tenterà l’affondo? Molto dipenderà dalle prese di posizione su Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli.