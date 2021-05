Milan, futuro Pioli | La posizione di Maldini e Massara

Secondo alcune fonti il futuro di Pioli dipende dalla Champions, ma Sky svela che il tecnico del Milan dovrebbe essere confermato comunque.

La corsa Champions League del Milan si è complicata dopo le sconfitte contro Sassuolo e Lazio, ma la vittoria ritrovata contro il Benevento e i passi falsi di alcune rivali hanno ridato respiro ai rossoneri.

E anche a Stefano Pioli, finito nel mirino della critica dopo i due KO che aveva rimediato. La squadra può qualificarsi alla prossima Champions League e domenica battendo la Juventus a Torino metterebbe un tassello importante verso il raggiungimento di tale obiettivo. Un successo aiuterebbe anche a consolidare la panchina dell’attuale allenatore.

Leggi anche:

Pioli resterà al Milan: Maldini e Massara orientati a confermarlo

Secondo quanto spiegato oggi da Sky Sport, il futuro di Pioli non è legato all’accesso alla Champions. Sicuramente fallire la qualificazione comporterebbe una grande delusione, però non cancellerebbe quanto di buono fatto nei mesi scorsi. Salvo clamorose sorprese, Paolo Maldini e Frederic Massara confermeranno il tecnico rossonero.

Ovviamente Pioli spera di riuscire a chiudere questo campionato tra il secondo e il quarto posto, così da riportare il club in una competizione nella quale manca da troppi anni. Tuttavia, il management sportivo del Milan sembra orientato a confermargli la fiducia anche nel caso in cui la squadra concludesse la stagione in zona Europa League.

I rapporti tra le parti sono ottimi. Ovviamente qualche scelta del tecnico emiliano potrebbe non essere stata condivisa, però da Maldini e Massara sono sempre arrivate parole di stima e supporto verso Pioli. Se non ci saranno colpi di scena, i dirigenti continueranno con lui anche nella prossima stagione.