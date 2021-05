Verso Juve-Milan: Mandzukic è a disposizione

Mario Mandzukic è ritornato ad allenarsi in gruppo. L’attaccante croato sarà a disposizione per Juventus-Milan

Arrivano buone notizie da Milanello. Finalmente, Stefano Pioli ha a disposizione l’intero gruppo per affrontare con determinazione questo finale di stagione. Sino al match contro il Benevento, all’appello mancava Mario Mandzukic, fermato da una fastidiosa bronchite.

Nella giornata di ieri, però, l’attaccante croato è ritornato ad allenarsi con il resto del gruppo rossonero, sintomo di una completa guarigione. Si può confermare che Mario sarà disponibile per il match di domenica sera contro la Juventus all’Allianz Stadium.

Sappiamo bene quanto è importante questo scontro diretto ai fini della qualificazione alla prossima Champions League. E Mandzukic, da ex bianconero, potrà sicuramente dare un grosso aiuto alla squadra di Pioli. Molto probabilmente il croato non verrà schierato da titolare, dato il ruolo di leader intoccabile di Zlatan Ibrahimovic.

Ma chissà che Mario non possa avere uno spazio all’interno del match da subentrato, ed essere decisivo. Ad ogni modo, non c’è soltanto da considerare il prossimo impegno contro la Juventus. Ci sono ancora altre tre gare da disputare prima della fine del campionato.

E la disponibilità di Mandzukic, oltre ad essere utile come prima scelta in caso di sostituzione ad Ibrahimovic, potrà servire a lui stesso; per fare, anche in piccola parte, quello che sfortunatamente non ha avuto l’occasione di dimostrare