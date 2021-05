Ibra vs Lukaku | Nuovo post: il rossonero risponde al belga? | FOTO

Zlatan Ibrahimovic posta su Instagram la foto di un particolare cappuccino, in cui è ritratta la sua immagine. Il post sembra essere una risposta a Romelu Lukaku ma non c’è certezza

Zlatan Ibrahimovic torna protagonista sui social. Il bomber svedese, nel pomeriggio, ha pubblicato una foto di un particolare cappuccino, in cui schiuma e cacao disegnano un Ibrahimovic di spalle, con le braccia al cielo. Il centravanti, in questa immagine, come potete bene vedere, è chiaramente raffigurato con la maglia del Milan e sullo sfondo c’è il Duomo, simbolo della città lombarda.

Risposta a Lukaku

La storia arriva a pochi giorni dal post di Romelu Lukaku, che si era incoronato re di Milano: “Il vero Dio ha incoronato il Re! Ora inchinatevi! King of Milano”, scriveva l’attaccante dell’Inter, facendo chiaramente riferimento all’ex Galaxy.

E’ facile pensare che Ibrahimovic abbia voluto rispondere a Lukaku, anche se molto probabilmente non lo sapremo mai con certezza.

Ibrahimovic è comunque concentrato in vista della partita di domenica contro la Juventus. Fare risultato a Torino significherebbe avvicinarsi alla qualificazione in Champions League, il vero obiettivo della stagione. Per sfidare Lukaku e la sua Inter bisognerà aspettare il nuovo campionato.