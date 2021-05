Kaka: “Tocca ad Ibra, serve esperienza. Il Milan può vincere”

Ricardo Kaka torna a parlare del suo Milan. Il brasiliano è intervenuto al canale Twitch del Milan. Tanti gli argomenti trattati dall’ex giocatore

Ricardo Kaka è tornato a parlare del Milan. Il brasiliano, vero cuore rossonero, crede nei rossoneri, chiamati a fare risultato contro la Juventus per ottenere la qualificazione in Champions League: “Ho visto diverse partite, ho visto una squadra bella – ammette Kaka in collegamento sul canale Twitch ufficiale del Milan – E’ normale aver perso un po’ alla fine, visti i tanti giovani. Ora serve esperienza, non solo Ibra. Ci vuole qualcuno che dia sostegno a questi ragazzi”.

Vittoria possibile – “Sono contento per Paolo, vedo tanti talenti. Con la Juve si può vincere. Ora siamo in un momento decisivo e spero che i ragazzi riescano a tirar fuori meglio di se”.

Ricordo più bello – “Il mio primo Milan-Juve a Torino, l’anno dello scudetto. E’ il match più bello contro i bianconeri ma ricordo anche il gol di rovesciata”.

Leggi anche:

Messaggio a Ibra – “Ha fatto una grandissima stagione, adesso tocca a lui, ovviamente anche al resto del gruppo, ma soprattutto tocca a lui portare la vittoria contro la Juventus ma anche la Champions League”-

Semifinale di Champions – “Sono molto amico di Thiago Silva ma volevo vedere in finale ancora il Real Madrid in finale. Non è bellissimo vedere ancora il calcio inglese in finale anche se devono essere d’esempio. Mi auguro che Thiago possa avere il piacere di vincere la coppa”.

Sfida Cristiano Ronaldo-Ibrahimovic – “Vedo una partita fra due squadre con talento. Loro due saranno protagonisti ma ci sono molti ingredienti”