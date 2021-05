Milan, dalla Svezia: pronto il rinnovo per Roback

Secondo fonti svedesi, il Milan è pronto a rinnovare il contratto di Emil Roback, l’attaccante arrivato nel 2020 dall’Hammarby

Definito come una delle promesse del futuro rossonero, Emil Roback pare aver conquistato la stima di Paolo Maldini e del Milan in generale. La prima punta svedese, arrivata nove mesi fa in rossonero da Stoccolma, è già vicina al rinnovo di contratto.

Il classe 2003 ha avuto modo di mettersi in mostra con la Primavera del Milan, ma chissà che presto non possa approdare in prima squadra. Secondo quanto filtra dalla Svezia, Maldini è intenzionato a puntare su di lui. In questa stagione, il 18enne attaccante ha timbrato 16 presenze con la maglia della Primavera rossonera mettendo a segno due gol.

Milan, rinnovo Roback entro la settimana

Secondo fotbolldirekt.se, il contratto di Emil Roback in rossonero verrà rinnovato entro la fine di questa settimana. Il Milan ha presentato una nuova offerta al giovanissimo talento svedese, che a quanto a pare è stata accolta.

Secondo la medesima fonte, è un onore per Roback poter continuare la sua esperienza in rossonero ed ambire ad una promettente carriera. Dal rinnovo di Emil, l’Hammarby (squadra che ha ceduto il giocatore al Milan) potrebbe ricevere un ulteriore bonus economico.