Calciomercato Milan, l’alternativa a De Paul arriva dalla Russia

Il Milan avrebbe individuato un altro fantasista che potrebbe fare al caso di mister Pioli se partisse Hakan Calhanoglu a costo zero.

Il Milan è già al lavoro sotto traccia per individuare talenti e rinforzi in vista della prossima stagione. Le operazioni di calciomercato sono iniziate, ma andranno definite soltanto dopo aver conosciuto il piazzamento finale in campionato della squadra di Pioli.

Uno dei possibili innesti dipenderà anche dal futuro di Hakan Calhanoglu. Se il numero 10 rossonero dovesse dire no al rinnovo contrattuale proposto dal Milan, partirebbe a costo zero a giugno prossimo. Un eventuale addio scomodo da rimpiazzare il prima possibile.

Il Milan in tal senso avrebbe scelto Rodrigo de Paul come sostituto di Calhanoglu. Il fantasista dell’Udinese resta il profilo ideale, per qualità e carisma, anche se molto costoso a livello di cartellino. Oggi la Gazzetta dello Sport ha parlato di un’alternativa che arriverebbe dalla Russia.

Pare che il Milan stia tenendo d’occhio il trequartista titolare del CSKA Mosca. Ovvero Nikola Vlasic, calciatore croato classe 1997 che da diversi anni è un titolarissimo della formazione russa. Oltre a far parte della Nazionale maggiore del proprio paese.

Vlasic non è un nome nuovo, visto che anche in passato il Milan aveva osservato le sue potenzialità. Si tratta di un centrocampista offensivo di qualità, molto duttile e rapido. Non possente fisicamente, rispetto a Calhanoglu ha meno tecnica di base ma maggior dinamismo nei movimenti.

La stagione del CSKA non è esaltante, visto che la formazione di Mosca è attualmente soltanto sesta nel campionato nazionale. Ma Vlasic certamente è uno dei più positivi, con 26 presenze ed 11 reti finora realizzate. Numeri importanti che parlano di salto di qualità per l’ex Everton.

Secondo la Gazzetta, il cartellino di Vlasic è valutato intorno ai 20 milioni di euro. Cifra decisamente alla portata del Milan rispetto ai quasi 40 milioni richiesti per De Paul. Occhio alla concorrenza del Napoli, che starebbe pensando al calciatore croato come rinforzo per il proprio centrocampo.