Inter, Marotta conferma: “Situazione finanziaria difficile, parleremo coi giocatori”

Giuseppe Marotta ha parlato delle difficoltà economiche del club nerazzurro nel pre-partita di Inter-Sampdoria. Le sue parole

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport prima del match che vedrà rivali i nerazzurri e la Sampdoria di Ranieri.

Oltre a parlare dello scudetto vinto dall’Inter, tema rispetto al quale ha espresso grande felicità, Marotta ha anche fatto alcune dichiarazioni sulla situazione societaria ed economica del club nerazzurro:

«La settimana prossima saranno avviati dei colloqui con i singoli giocatori per sensibilizzarli in quello che è il momento economico e finanziario del nostro club, e ovviamente di tutto il mondo del calcio, a causa della pandemia. Gli verrà illustrata quella che è la realtà di questo momento difficile – ha detto l’AD Giuseppe Marotta – l’Inter non ha fatto alcun voltafaccia ai fondi. Noi avevamo dato la nostra disponibilità a trattare, poi c’è stata un’interruzione delle trattative. Ma si tratta comunque di uno strumento che può aiutare le squadre, ma bisognerà rinegoziare».