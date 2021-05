L’agente del centrocampista: “Milan? A queste condizioni ci si può pensare”

E’ stato lo stesso agente del calciatore a rispondere su un suo possibile ritorno in Italia. Le parole di Joao Santos sull’ipotesi Milan

E’ intervenuto recentemente a Radio Kiss Kiss, il procuratore di Jorginho. Il rapporto dell’italo-brasiliano, fresco di finale di Champions League guadagnata contro il Real Madrid, con il club londinese è in fase di stallo e in estate potrebbe finire sul mercato. Il suo contratto è in scadenza nel 2023, ma già nelle scorse finestre di mercato Jorginho aveva fatto trapelare di essere disposto a cambiare aria.

Un ritorno in Serie A potrebbe essere una possibilità concreta, e Joao Santos si è espresso in questo senso sul suo futuro. Il brasiliano ha parlato di volontà del suo assistito di un ritorno al passato, anche se non nell’immediato futuro. “Milan? Se va via dal Chelsea per 50 milioni e con un contratto simile, ci si può pensare“. Una conferma dell’apertura ancora una volta del suo agente a un possibile trasferimento, anche se la cifra richiesta dai blues e la sua valutazione rimangono alte.

Da tempo il nome del centrocampista della nazione di Mancini è stato nell’orbita dei rossoneri. Due stagioni fa, l’ex pupillo di Sarri, era sbarcato a Londra proprio insieme all’allenatore toscano per 65milioni di euro, e adesso – dopo due ottime stagioni – il giocatore ha aperto a nuove possibilità future. La testa di quello che al momento è il capitano del Chelsea è tutta alla finale di Istanbul, ma in estate ci sarà tempo per trattare.

Il suo contratto scade nel 2023, e la sua valutazione si aggira sui 45 milioni di euro. Anche il suo procuratore, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha aperto le porte ai rossoneri, anche se le richieste sono molto alte. “Con un contratto come quello del Chelsea, perché no?. Traducendo in soldoni, 7 milioni di euro l’anno più 50 milioni di euro minimi per il trasferimento. Una cifra importante, per uno dei centrocampisti al momento però più in forma nel panorama europeo.

Recentemente inoltre Fabrizio Romano ha fatto sapere, tramite un tweet, che il Chelsea starebbe pensando di sedersi al tavolo per trattare il rinnovo di contratto del giocatore. Indiscrezione che qualora confermata, spegnerebbe definitivamente le possibilità di un trasferimento nell’immediato futuro.

Chelsea will soon open talks with Jorginho about his contract – player’s priority is extending the agreement with Chelsea. 🔵 #CFC

Chelsra are also preparing a new contract bid for the young striker Armando Broja, chased by European clubs after his amazing season at Vitesse.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2021