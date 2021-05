Serie A, classifica aggiornata: Spezia-Napoli 1-4, Gattuso supera il Milan

Come cambia la classifica dopo la vittoria del Napoli in casa dello Spezia, match terminato 1-4 e valido per la 35° giornata di Serie A

Successo facile quello dei partenopei contro lo Spezia. Il Napoli di Gattuso ha recuperato dal deludente pareggio contro il Genoa imponendosi per 4-1 sulla formazione di Italiano. Una vittoria importante per il club azzurro, arrivata grazie ai gol di Zielinski e Osimhen (doppietta) nel primo tempo e di Lozano nel secondo.

La squadra ligure, dal suo canto, aveva dato segnali di ripresa ad inizio secondo tempo segnando di fatto un gol (Piccoli), ma gli azzurri l’hanno poi chiusa definitivamente con appunto la rete dell’esterno messicano.

Leggi anche:

Adesso il Napoli torna a sorridere, dato che si trova momentaneamente al secondo posto della classifica di Serie A a quota 70 punti, sopra Atalanta, Juventus e Milan. I match di domani saranno decisivi, soprattutto quello in serata tra i rossoneri e i bianconeri.

L’esito di Juve-Milan potrà decretare quale squadra rimarrà fuori dalle prime quattro posizioni e quindi dalla prossima Champions, a meno di un assurdo pareggio! Attualmente il Napoli di Gattuso è sopra di un punto dalle dirette rivali in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

Vediamo come è cambiata la classifica di Serie A dopo Spezia-Napoli: