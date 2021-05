Juventus-Milan, formazioni ufficiali: gioca Brahim, out Dybala

Le formazioni ufficiali di Juve-Milan, match valido per la 35esima giornata di Serie A e in programma oggi alle 20.45 a Torino

E’ tutto pronto per Juventus-Milan. La partita, valevole per la 35esima giornata di Serie A, è fondamentale per la corsa Champions League, soprattutto dopo le vittorie di Atalanta e Napoli, che non hanno sbagliato contro Parma e Spezia. Servono i tre punti per non buttare via tutto.

Stefano Pioli per l’occasione può contare su tutta la rosa, a parte lo squalificato Samu Castillejo. A guidare i rossoneri ci sarà chiaramente Zlatan Ibrahimovic, pronto a sfidare Cristiano Ronaldo.

Alla fine, le anticipazioni della vigilia vengono confermate: sarà Brahim Diaz a giocare dal primo minuto. Panchina dunque sia per Ante Rebic che per Rafael Leao. Gli altri calciatori che completeranno la trequarti saranno Saelemaekers e Hakan Calhanoglu. A centrocampo insieme a Franck Kessie agirà Ismael Bennacer.

In difesa, davanti a Donnarumma, che indosserà la fascia da capitano, ci saranno Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. Il centrale nato in Canada ha vinto il ballottaggio con Romagnoli.

Pe quanto riguarda la Juventus di Pirlo, è Morata ad affiancare Cristiano Ronaldo e non Paulo Dybala. Torna dal primo minuto anche Federico Chiesa.

Leggi anche:

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio; Bonucci, Danilo, Demiral; Arthur, Bernardeschi, Kulusevski, Ramsey; Dybala. All.: Pirlo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Çalhanoğlu; Ibrahimović. A disp.: Tătărușanu; Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Hauge, Krunić, Meïte, Tonali; Leão, Mandžukić, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Valeri di Roma.