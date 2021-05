Calciomercato Milan

Il Milan lo aveva inserito nella lista dei potenziali rinforzi a centrocampo, ma Soumaré sembra destinato a vestire la maglia del Leicester.

Nell’ultimo calciomercato invernale il Milan aveva l’obiettivo di prendere un centrocampista forte fisicamente e che potesse eventualmente sostituire Franck Kessie. Dopo vari contatti, la società si è assicurata Soualiho Meite in prestito al Torino.

Prima di chiudere l’accordo per l’ex Monaco, c’era stato un tentativo anche per Boubakary Soumaré. Tuttavia, l’offerta di prestito con diritto di riscatto non è stata accettata dal Lille. Il mediano franco-senegalese è rimasto monitorato dagli osservatori rossoneri in vista della prossima campagna acquisti, però le ultime indiscrezioni lo danno diretto verso la Premier League.

Soumaré, niente Milan: andrà al Leicester City?

Secondo quanto spiegato dal giornalista sportivo Fabrizio Romano, presto Soumaré dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Leicester City. L’accordo è vicinissimo e l’operazione dovrebbe costare alle Foxes poco meno di 30 milioni di euro.

Il centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e pertanto il Lille è costretto a venderlo nel prossimo mercato estivo. Anche fonti francesi e britanniche danno questa trattativa in fase avanzata e sembra proprio che il destino di Soumaré sarà in Premier League, un campionato certamente adatto alle sue caratteristiche e dove potrà fare un ulteriore salto di qualità.

Il Leicester City già al termine della scorsa stagione si era assicurato un calciatore che militava in Ligue 1 e piaceva molto al Milan. Ci riferiamo a Wesley Fofana, difensore centrale che militava nel Saint-Etienne e che gli osservatori rossoneri avevano segnalato a Paolo Maldini e Frederic Massara. Tuttavia, le Foxes misero sul tavolo 35 milioni e se lo assicurarono. Per la società di via Aldo Rossi impossibile avvicinare tale offerta.

Adesso potrebbe toccare a Soumaré trasferirsi a Leicester, dopo essere stato corteggiato anche dal Milan. Nella lista della coppia Maldini-Massara si sono comunque anche altri nomi per rinforzare la mediana e l’eventuale qualificazione Champions permetterà di prendere un innesto di ottimo livello.