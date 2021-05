Giudice Sportivo: Saelemaekers squalificato, salta Torino-Milan

Alexis Saelemakers salterà il match contro il Torino per squalifica. Sono da poco state rese note le decisioni del Giudice Sportivo

Nulla da dire sulla prestazione di Alexis Saelemaekers in Juventus-Milan. Il belga ha messo in campo un’eccellente performance, dando pieno adito alle sue grandi qualità. Sia in fase difensiva che offensiva Alex non ha sbagliato praticamente quasi nulla.

Ha corso e si è battuto come suo solito fare, ma se vogliamo con più lucidità e determinazione rispetto alle precedenti uscite. Unica sbavatura il cartellino giallo ricevuto al al minuto 76. Un’ammonizione che non avrebbe avuto chissà quale significato, se solo Saelemaekers non fosse stato diffidato.

L’ala belga, infatti, insieme a Theo Hernandez, Calhanoglu, Rebic e Dalot era in diffida. Col giallo ricevuto da Valeri, nel match di ieri sera, Alexis sarà costretto a saltare per squalifica il match contro il Torino in programma mercoledì sera. Le decisioni del Giudice Sportivo sono state da poco state rese note.

Probabilmente, al suo posto giocherà Samu Castillejo che, contrariamente a Saelemaekers, ritorna invece dalla squalifica. Lo spagnolo, anche lui diffidato nel match contro il Benevento, è stato ammonito e per questo ha saltato la gara contro la Juve.

Confermata anche la squalifica per il difensore del Torino, Nkoulou. Il camerunese salterà il match contro il Milan perchè squalificato.