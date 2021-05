Serafini: “Finché c’è Maldini sono sereno. Rebic? Classe superba”

Luca Serafini esalta Ante Rebic e parlando del futuro del Milan si dice tranquillo, grazie alla presenza di Paolo Maldini in dirigenza. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv

Nel corso dell”Inferno del lunedì’, di MilanTv, Luca Serafini ha parlato del Milan. Il noto giornalista si è soffermato su Ante Rebic, ammettendo un debole per lui: “Io adoro Rebic, ieri è entrato in campo come se fosse andato in un centro commerciale. Ha una classe superba quando è in condizione. Io se fossi un ragazzino avrei il suo poster in camera. Vive nel suo mondo, è un giocatore atipico. Il suo goal mi ha abbagliato”.

Ante Rebic ha messo a segno il secondo gol, della sfida contro la Juventus, dopo essere entrato al posto dell’infortunato Zlatan Ibrahimovic.

Tra i protagonisti del 3-0 contro i bianconeri c’è certamente anche Hakan Calhanoglu, al centro di tutte le giocate rossonere, e autore dell’assist per l’ultima rete di Fikayo Tomori: “Hakan è tornato ai suoi livelli, così come Theo Hernandez e Kessie – prosegue Serafini -. Quando il Milan sta bene, gioca bene così come il Napoli e l’Atalanta. Tomori? C’è tecnica, fisicità e potenza. C’è proprio la predisposizione allo sport”.

Leggi anche:

Fiducia in Elliott

La crescita del Milan negli ultimi mesi è davvero sotto gli occhi di tutti. Il fondo Elliott, con il lavoro di Ivan Gazidis, ha rifondato la società e grazie anche alla scelta di Paolo Maldini come direttore tecnico è in lotta per un posto in Champions League. Serafini è fiducioso per il futuro: “Finché c’è Maldini io sono sereno – afferma il giornali -, vuol dire che c’è un progetto”.