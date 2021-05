Salernitana in A dopo 22 anni: i precedenti con il Milan

La Salernitana da ieri è ufficialmente promossa in Serie A. Non si vedeva nel massimo campionato dalla stagione 1998-99.

Da ieri la Salernitana è ufficialmente una squadra di Serie A. La società campana ha battuto il Pescara per 3-0 nell’ultima giornata della regular season cadetta, ottenendo così il secondo posto finale in classifica e la promozione diretta in massima serie.

Una grande impresa per la formazione di mister Castori, non certo candidata alla promozione nei pronostici di inizio stagione. Per la Salernitana si tratta di un gradito ritorno: non giocava un campionato di A dal 1998-1999. Il prossimo inoltre sarà la terza volta in 102 anni di storia.

Il Milan ritrova una avversaria che, nei precedenti in Serie A, ha sempre dato del filo da torcere alla squadra rossonera. Anche nel campionato di 22 anni fa, quando la Salernitana chiuse al quart’ultimo posto retrocedendo in B, ma fece comunque bella figura nei confronti delle big.

Milan contro Salernitana: 3 vittorie ed una sconfitta in A

Nell’ormai già citata stagione ’98-99 il Milan allenato da Alberto Zaccheroni vinse lo Scudetto in rimonta, superando la concorrenza tosta di Lazio e Fiorentina. Tra le avversarie più ostiche da superare ci fu anche la Salernitana di mister Delio Rossi.

Due successi in stagione per il Milan, ma entrambi arrivati dopo prove molto delicate. Alla seconda giornata i rossoneri sbancarono lo stadio Arechi con il punteggio di 2-1. In rete Bierhoff e Leonardo, prima della rete della bandiera di Breda.

Ancor più spettacolare il match di ritorno a San Siro. Una gara ricca di colpi di scena, vinta per 3-2 dai padroni di casa. Vantaggio milanista di Bierhoff, pareggio e sorpasso salernitano grazie a Giampaolo e Del Grosso. Ma il Milan ha la forza della contro-rimonta con Weah prima e ancora Bierhoff poi.

Doppio precedente anche nella lontana stagione 1947-48, la prima storica volta della Salernitana in A. Una vittoria per parte in questo caso: all’andata rotondo 2-0 rossonero (gol di Carapellese e Degano), al ritorno rocambolesco 4-3 per i campani. Il Milan chiuse quel campionato al secondo posto.

Pioli ex di turno: ha guidato la Salernitana

La Salernitana è un club importante anche per Stefano Pioli. L’attuale tecnico del Milan ottenne il primissimo incarico da tecnico della prima squadra proprio grazie ai campani. Nella stagione 2003-2004 Pioli fu scelto dal patron Aliberti per guidare i suoi in Serie B.

Stagione difficoltosa per Pioli e compagnia, con la Salernitana ripescata a sorpresa dalla C1 a seguito del caso di illeciti del Catania. Al termine della stagione l’allenatore parmense riuscì a salvare i granata, con un 17° posto finale. Per poi accogliere la chiamata del Modena e lasciare la panchina di Salerno al collega Ammazzalorso.