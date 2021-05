Torino-Milan, i convocati di Nicola: assente Izzo

È stata da poco diramata la lista dei convocati del Torino in vista del match di stasera contro il Milan. Nicola dovrà rinunciare a Izzo

Anche il Torino ha diramato la lista dei convocati per il match di stasera contro il Milan di Pioli. Come previsto, sarà assente Armando Izzo a causa di un affaticamento muscolare non recuperato in tempo. Oltre al difensore italiano non sarà presente anche il secondo portiere Milinkovic-Savic.

Sirigu ha invece recuperato dopo la gara contro il Verona. All’appello manca anche il difensore Nkoulou, squalificato.

La lista completa dei convocati di Mister Nicola:

Portieri: Sirigu, Sava, Ujkani

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Lyanco, Rodriguez, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza