Milan, formazione anti Torino: conferme sulle scelte di Pioli

Pioli sembra avere le idee chiare sulla formazione da impiegare in Torino-Milan di campionato. Vedremo due novità, obbligate, rispetto alla gara con la Juve.

Dopo la vittoria importantissima in casa della Juventus, il Milan torna a Torino per affrontare la squadra granata. Vietati passi falsi, la corsa Champions League è alle battute finali e non sono concessi errori.

Stefano Pioli per questo match deve rinunciare a tre giocatori: lo squalificato Alexis Saelemaekers, gli infortunati Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic. Quest’ultimo dovrebbe persino aver concluso la stagione con anticipo. Si attendono conferme ufficiali, però il bomber svedese difficilmente tornerà in campo in questa Serie A 2020/2021.

Leggi anche:

Brahim Diaz titolare in Torino-Milan

Da Sky Sport arrivano conferme in merito a quella che dovrebbe essere la formazione di Pioli in Torino-Milan. Come contro la Juventus, ci sarà ancora Brahim Diaz titolare. Lo spagnolo ha disputato una grande partita all’Allianz Stadium e dunque sarà confermato.

A sostituire Saelemaekers sulla fascia destra sarà il rientrante Samuel Castillejo, che contro la Juve era assente causa squalifica. L’ex Villarreal sarà chiamato a fare una prestazione di spessore diverso da quelle a cui ci ha abituati. Deve essere maggiormente incisivo in fase offensiva.

A rimpiazzare Ibrahimovic in attacco sarà Ante Rebic, subentrato proprio allo svedese infortunato domenica sera. L’ex Eintracht Francoforte ha segnato un gol bellissimo contro la Juve e tale prodezza potrebbe dargli la spinta necessaria per il finale di campionato. C’è bisogno delle sue reti per andare in Champions League. Il ruolo di prima punta non è il suo ideale, però con le sue caratteristiche può comunque fare bene.

TORINO-MILAN, PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA COL 4-3-3-1

G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.

TORINO-MILAN, PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA COL 4-4-2

G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessie, Calhanoglu; Brahim Diaz, Rebic.