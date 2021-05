Torino-Milan, formazioni ufficiali: gioca Castillejo, out Belotti

Le formazioni ufficiali di Torino-Milan, match valido per la 36esima giornata di Serie A e in programma oggi alle 20.45

Il Milan, dopo il grande successo contro la Juventus, è chiamato a sfidare il Torino di Nicola. I rossoneri devono vincere per conquistare altri punti per la Champions League. Stefano Pioli dovrà fare a meno di tre pedine importanti, come Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe aver chiuso la sua stagione, Sandro Tonali, infortunatosi nell’allenamento di ieri, e Saelemaekers, squalificato domani l’ammonizione contro i bianconeri.

Il tecnico del Diavolo conferma così la formazione ammirata contro gli uomini di Pirlo, fatta eccezione dello svedese e del belga, che saranno sostituiti da Samu Castillejo e Ante Rebic. Tra i pali ci sarà così Gianluigi Donnarumma; la difesa è composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. Panchina, dunque, ancora per Alessio Romagnoli.

Nessun dubbio anche a centrocampo, dove non si toccano Franck Kessie Ismael Bennacer. Per quanto riguarda il Torino, Nicola fa qualche cambio rispetto all’ultima gara: in avanti fuori anche il bomber e leader, Andrea Belotti.

Le formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Baselli, Mandragora, Linetty, Rodríguez; Zaza, Bonazzoli. A disp.: Sava, Ujkani; Ansaldi, Vojvoda; Gojak, Lukić, Rincón; Belotti, Sanabria, Verdi. All.: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Castillejo, Díaz, Çalhanoğlu; Rebić. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Hauge, Krunić, Meïte; Leão, Maldini, Mandžukić. All.: Pioli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.