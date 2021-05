Torino-Milan, diretta tv e streaming: dove vederla mercoledì 12 maggio

Torino-Milan è uno dei match clou della 36.a giornata di Serie A che si disputa con un turno infrasettimanale. Di seguito le indicazioni su dove vedere la partita in tv e in streaming

Un match fondamentale per entrambe le squadre quello tra Torino-Milan di mercoledì 12 maggio. Si gioca per la 36.a giornata di Serie A, la terzultima di campionato e in palio ci sono punti importanti per i rispettivi traguardi della due squadre, la Champions League per i rossoneri e la salvezza per i granata che devono ancora recuperare la partita non disputata contro la Lazio.

Lo 0-3 contro la Juventus ha avvicinato e non poco i rossoneri alla Champions. In una situazione di classifica serrata con quattro squadre racchiuse in tre punti, al Milan servirebbero due vittorie nelle restanti tre partite per mettersi al riparo da qualsiasi calcolo e sorpresa. Il Torino, dal canto suo, vede l’obiettivo molto vicino. A +4 dal Benevento, in caso di sconfitta dei sanniti contro l’Atalanta e di un concomitante risultato positivo con i rossoneri, Belotti e compagni sarebbero, di fatto, già in salvo.

Non si può sbagliare dunque. Per Pioli due assenze importanti da fronteggiare, Ibrahimovic (stagione finita per lo svedese) e Saelemaekers (squalificato). Ai due si è aggiunto un altro forfait dell’ultim’ora, quello di Tonali, ko in allenamento per una contusione al ginocchio. Assenze importanti anche nel Torino con Nkoulou squalificato e Izzo indisponibile.

Leggi anche

Torino-Milan, diretta tv e streaming: dove vederla

Saranno 7 le partite che si disputeranno mercoledì 12 maggio alle 20.45. Torino-Milan è un’esclusiva di Sky Sport che trasmetterà il match su Sky Calcio Serie A (202) e Sky Calcio 252 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Pre e post partita con approfondimenti in studio con Sky Calcio Club condotto da Alessandro Bonan. In tarda serata la replica del match. Diretta anche sul Sky Digitale Terrestre ai canali LCN 473 e 483

Come di consueto con le dirette su Sky sono due le relativa opzioni per vedere Torino- Milan. La prima è SkyGo con la relativa applicazione disponibile per pc e smartphone. Per accedere alla visione della partita, basta selezionare dal relativo menù i due canali sopracitati o la finestra presente in home a ridosso dell’inizio.

Chi non ha l’abbonamento tradizionale alla pay tv può seguire la partita su Now Tv anche acquistando il singolo evento disponibile in pay per view. Per farlo occorre registrarsi al portale e possedere una tipologia di pagamento tra quelle previste.