Calciomercato Milan, futuro De Paul: richiesta ufficiale

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino piace a tutte le big del campionato italiano: il Napoli avrebbe richiesto ufficialmente all’Udinese il calciatore

La concorrenza per Rodrigo De Paul è di quelle importanti. Il centrocampista è finito nel mirino del Milan, ormai da tempo, ma il suo nome è tornato ad essere accostato ai rossoneri negli ultimi giorni. Si è parlato di una possibile offerta all’Udinese, con l’inserimento dei cartellini dei giovani Pobega, Brescianini e Hauge.

La valutazione fatta dai friulani è di 35/40 milioni di euro. Una cifra non certo bassa per un calciatore, che il prossimo 24 maggio compirà 27 anni. De Paul in stagione ha già messo a segno nove gol e undici assist ma sono soprattutto le sue prestazioni, da centrocampista totale, ad aver attirato le attenzioni dei migliori club italiani.

Oltre al Milan, lo seguono anche Inter, che è stata ad un passo dal prenderlo durante il calciomercato di gennaio, e il Napoli. Gli azzurri – come conferma il Corriere dello Sport – avrebbero chiesto ufficialmente il calciatore all’Udinese.

Attenzione però alla pista estera: nei giorni scorsi vi abbiamo riportato dell’interesse da parte dell’Atletico Madrid ma in Inghilterra piace anche a Leeds e Liverpool.

De Paul può attendere

Difficile capire se il Milan affonderà davvero il colpo su Rodrigo De Paul. Anche perché le priorità del club rossonero al momento sono altre. Come raccontato da Maldini, tutto è rinviato al termine della stagione. Oggi la priorità è la qualificazione in Champions League, per tutto il resto ci sarà tempo.

Appuntamento rinviato a fine maggio dunque anche per Hakan Calhanoglu. Con la presenza del turco, appare complicato un affondo per De Paul ma l’accordo con il turco non è stato ancora trovato e potrebbero esserci dunque nuovi scenari. E’ evidente che l’ingresso in Champions cambia tutto. Pochi giorni e tutto sarà molto più chiaro