CorSport – Troppo caro! Il Milan molla la trattativa per l’esterno

Il Milan sembra aver deciso di non proseguire la trattativa per l’esterno, considerato un colpo troppo oneroso per le sue casse.

L’occhio del Milan sul mercato estivo e sulle occasioni per rinforzare la propria rosa è sempre vigile. Ormai, a sole due giornate dalla fine del campionato in corso, è già tempo di iniziare a programmare i movimenti giusti per la squadra del futuro.

Paolo Maldini e Ricky Massara da tempo avevano messo gli occhi su un calciatore di livello internazionale. Non giovanissimo, ma con una prerogativa che lo rende decisamente attraente: si svincolerà a parametro zero dal suo attuale club al termine della stagione.

Il calciatore in questione è Lucas Vazquez. L’esterno classe ’91 del Real Madrid è considerato uno dei laterali più forti e duttili della Liga spagnola. Una vita a giocare da ala o da seconda punta, ma negli ultimi tempi si è rigenerato anche come terzino destro o, al massimo, come esterno a tutta fascia.

Vazquez, ingaggio troppo alto. Il Milan vira su un altro terzino

L’idea di prendere Vazquez a costo zero nel Milan nasce in primis dai buoni rapporti che Maldini ha nel calciomercato spagnolo. Inoltre ai rossoneri, soprattutto in caso di partecipazione alla prossima Champions League, farebbe comodo un elemento di spessore e di esperienza come il 29enne.

Un’operazione sulla carta ampiamente fattibile, ma oggi l’edizione del Corriere dello Sport ha frenato tutti gli entusiasmi in casa Milan. Pare che la trattativa rischi di arenarsi definitivamente per motivi economici: troppo alta la richiesta di Vazquez e dei suoi agenti a livello contrattuale.

L’ex Espanyol infatti percepisce dal Real un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione. Nel suo prossimo, e presumibilmente ultimo, contratto vorrebbe ottenere una cifra ancor maggiore. Pare che le richieste del suo entourage superino i 4 milioni annui, a cui aggiungere anche un’alta commissione per il procuratore Arturo Canales.

Troppo per le casse del Milan, che non vuole esagerare a livello di monte stipendi, nonostante Vazquez non costerebbe nulla a livello di cartellino. Al momento si segnala uno stop alla trattativa per l’esterno, magari da riprendere in futuro con condizioni più convenienti. Intanto, sempre secondo il Corsport, il Milan starebbe tenendo in caldo Danilo D’Ambrosio, laterale in scadenza con l’Inter e ben più alla portata delle finanze rossonere.