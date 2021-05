Lazio-Torino si gioca | CONI respinge ricorso del club biancoceleste

Respinto il ricorso della Lazio che chiedeva il 3-0 a tavolino per il match di campionato non giocato contro il Torino. La partita si giocherà

Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del club di Lotito che chiedeva il 3-0 a tavolino per il match non giocato contro il Torino il 2 marzo scorso. È stato stabilito che la gara si dovrà disputare, come precedentemente disposto dalla Lega Serie A. La data fissata per lo svolgimento di Lazio-Torino è il 18 maggio alle ore 20:30.

Ricordiamo come l’incontro di campionato non ha avuto luogo in quanto il Torino, a causa di diversi suoi giocatori positivi al coronavirus, non si è presentato allo Stadio Olimpico di Roma.