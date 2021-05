Milan, l’ex giocatore: “Maldini fondamentale. Meritatamente in Champions”

Giancarlo Marocchi ha parlato del momento del Milan. Secondo l’ex calciatore i rossoneri giocheranno la prossima Champions. Dichiarazioni importanti su Paolo Maldini

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Giancarlo Marocchi, opinionista di Sky Sport, ha parlato del momento del Milan. Per l’ex calciatore i rossoneri giocheranno la prossima Champions League: “Il Milan è risuscitato 3 volte nel girone di ritorno – afferma Marocchi – Il Milan è stata una bella cosa di questo campionato e andrà meritatamente in Champions League”.

Marocchi promuove la scelta di puntare su Zlatan Ibrahimovic, non quella di aver preso Mario Mandzukic a gennaio – “Quando è arrivato Ibra li ha presi per mano, per sicurezza la società aveva preso anche Mandzukic…un errore – prosegue l’ex giocatore -, non ce n’era bisogno perché nel frattempo tutti questi bambini sono cresciuti guidati magistralmente da Pioli”.

Leggi anche:

Parole finali dedicati a Paolo Maldini, tra i principali artefici della rinascita rossonera – “Sottolineo il bel faccione di Maldini quando disse che voleva solo Pioli ce l’ha fatta, è rimasto, poi ha indicato un obiettivo da Milan, la Champions, ma senza ansia, ha usato la giusta dose di determinazione e serenità. Una figura fondamentale”.