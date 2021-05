Sirigu, Milan e non solo: gli altri due match con 7 gol in Serie A

Salvatore Sirigu ha subito 7 gol nella vittoria del Milan contro il Torino di mercoledì 12 maggio. Non è la prima volta che gli capita in Serie A

“Vi piace fare figure di mer*a?“, queste le parole che Salvatore Sirigu avrebbe rivolto ai compagni dopo il quinto gol del Milan segnato da Rebic. Una vera e propria mattanza quella inferta dai rossoneri ai granata, un epilogo inaspettato con 7 gol che sarebbero potuti anche essere di più.

Su tutte le reti incassate, Sirigu non ha potuto far nulla trafitto due volte da Hernandez, dal rigore stavolta angolato di Kessie e dalla tripletta di Rebic con due dei tre gol segnati dal croato, di fatto, a porta vuota. Inevitabile lo scoramento a fine match del portiere consolato da Belotti (in panchina ieri sera) prima di avviarsi verso gli spogliatoi, primo passo per dimenticare al più presto quanto avvenuto ieri sera e resettare tutto in vista delle prossime due sfide salvezza con Spezia e Benevento.

Una serata che, nelle dimensioni del punteggio con 7 reti al passivo, Sirigu ha già vissuto in Serie A e per ben altre due volte, un triste record per un portiere di grande esperienza, affidabilità ed esperienza internazionale maturata nel quinquiennio al PSG.

Leggi anche

Sirigu, i precedenti con 7 gol in Serie A

Il primo 0-7 subito da Sirigu risale al campionato 2010-11, l’ultimo vinto dal Milan con Allegri in panchina. All’epoca il portiere milita nel Palermo che, alla 27.a giornata, ospita l’Udinese al Barbera. Le due squadre, prima del match, erano separate a da 4 punti a ridosso della zona europea. E’ una giornata di grazia per i bianconeri di Guidolin che rifilano 7 reti ai rosanero di Delio Rossi (rimasti in 9 per le espulsioni di Darmian e Bacinovic) con il poker di Alexis Sanchez e la tripletta di Di Natale. Una vittoria che, di fatto, avvia lo sprint finale dei friulani che concluderanno il campionato in quarta posizione, qualificandosi ai preliminari di Champions.

Alla fine di quel campionato, Sirigu si trasferirà al PSG. Dopo i prestiti al Siviglia e all’Osasuna, il ritorno in Serie A nel 2017 con il Torino. Proprio con i granata, il portiere sardo ha subito un altro 0-7, il 25 gennaio 2020 contro l’Atalanta all’Olimpico. Una partita in tutto simile, nella dinamica e nel dominio degli avversari, a quella persa con il Milan ma con una beffa ulteriore per l’estremo difensore del Torino ovvero il meraviglioso gol segnato da metà campo da un incontenibile Josip Ilicic.