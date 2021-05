Torino-Milan, furia Sirigu sui compagni: “Vi piace fare figure di m….?”

Sirigu tra i più nervosi per la sconfitta in Torino-Milan 0-7. Lacrime a fine partita e anche richiami ai compagni per la brutta performance.

Milan devastante allo stadio Olimpico, il Torino è stato sconfitto per 7-0. Un risultato sicuramente umiliante per la squadra di Davide Nicola.

L’allenatore granata non aveva schierato tutti i titolari nella formazione iniziale, ma era impensabile un simile esito della partita. Il primo tempo si era concluso sul 2-0 e il Toro comunque non sembrava destinato ad avere il crollo che invece ha patito nella ripresa.

Sirigu, furia verso i compagni durante Torino-Milan

Grande delusione e anche rabbia nel Torino dopo il KO pesante rimediato contro il Milan. Uno dei più arrabbiati è Salvatore Sirigu, che è tra gli elementi di maggiore esperienza della squadra e che ha provato a spronare i compagni durante il match.

Come riportato da Tuttosport, Sirigu è uscito tra le lacrime del campo e nel corso della partita ha più volte detto “Vi piace fare figure di mer*a?“. Il portiere granata non si aspettava un risultato del genere, pur consapevole della forza degli avversari.

Al fischio finale di Torino-Milan mister Nicola ha radunato il gruppo sul cerchio del centrocampo per parlare con i giocatori. Ovviamente ha manifestato la propria delusione, ma ha anche cercato di caricare la squadra in vista dei prossimi impegni. Sabato c’è la trasferta contro lo Spezia e il Toro sarà chiamato a reagire dopo il brutto KO interno di ieri sera.