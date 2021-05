Ibrahimovic: “Non ho altro da offrire se non sangue e fatica” | FOTO

Ibrahimovic rinnova il suo amore per il Milan: “Non ho altro da offrire se non sangue, fatica, lacrime e sudore…”, scrive su Instagram

Zlatan Ibrahimovic torna protagonista sui social. In questi ultimi giorni si sta parlando tanto delle condizioni fisiche dello svedese: il problema al ginocchio tiene in ansia il Milan e tutti i suoi tifosi. La stagione dell’attaccante dovrebbe essersi chiusa contro la Juventus anche se ufficialmente i rossoneri non hanno smesso di sperare di riaverlo per l’ultima giornata, contro l’Atalanta.

Appare evidente, che se il Milan dovesse raggiungere l’obiettivo Champions già in questo weekend, Ibrahimovic non verrebbe schierato a prescindere. Nei prossimi giorni, dopo il nuovo consulto, se ne saprà di più. L’obiettivo di Ibra è essere ai prossimi Europei con la maglia della Svezia. L’impegno con la sua Nazionale, però, non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi e in queste ore sono circolate tante voci.

Ibra torna social

Ibrahimovic con due nuove storie su Instagram sembra volerle zittire, sottolineando ancora una volta il suo amore per il Milan: nella prima scrivere, taggando il club rossonero, “Senza tempo”; poi, postando la foto che lo immortale sanguinante: “Non ho altro da offrire se non sangue, fatica, lacrime e sudore…”