Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Maldini torna sull’attaccante del Real”

Dalla Spagna arrivano notizie sull’interesse del Milan per un attaccante del Real Madrid. Potrebbe rappresentare il vice-Ibrahimovic

È ormai chiaro che il Milan ha bisogno di una sicurezza nel reparto d’attacco per la prossima stagione. L’ultimo infortunio di Zlatan Ibrahimovic ne è la prova lampante. Seppur lo svedese sia il principale riferimento offensivo dei rossoneri, i suoi quarant’anni gli stanno complicando la resa fisica.

Che tecnicamente Zlatan sia sempre il solito fuoriclasse è indubbio, ma purtroppo la sua condizione fisica non può far stare tranquillo il club rossonero. Soltanto in questa stagione, Ibra ha salto ben 23 gare tra campionato e coppe, a causa degli infortuni.

È quindi necessario rinforzare il reparto con un innesto che possa sempre farsi trovare pronto. Il Milan è alla ricerca di una prima punta di qualità e classe, che possa facilmente adattarsi al modulo di Stefano Pioli. Serve un centravanti capace di far reparto da solo, che possa imparare al massimo da Ibrahimovic la prossima stagione, per poi ereditarne il posto di titolare.

Come sappiamo, i nomi di Vlahovic, Belotti e Scamacca sono quelli che più stanno ruotando in orbita Milan. Ma dalla Spagna ci arriva una rilevante notizia. Il club rossonero avrebbe inserito nella lista dei canditati al ruolo di vice-Ibrahimovic un attaccante del Real Madrid che ha trovato pochissimo spazio tra i blancos.

Leggi anche:

Mariano Diaz, il nome di classe per l’attacco rossonero

Il noto sito spagnolo di calciomercato, fichajes.net ha lanciato una particolare indiscrezione: Mariano Diaz sarebbe uno dei profili più apprezzati da Paolo Maldini per il ruolo di prima punta. La medesima fonte afferma che, molto probabilmente, l’attaccante spagnolo non rientrerà nei piani del club blanco nella prossima stagione.

Ecco, quindi, che il Milan ha ancora una volta messo gli occhi su di lui. Mariano è sicuramente un attaccante che ha bisogno di più spazio per mostrare le sue qualità. In questa stagione col Real Madrid ha timbrato soltanto quindici presenze e messo a segno una sola rete. Classe 1993, Diaz non è quel giocatore giovanissimo privo di esperienza. Un fattore che potrebbe far comodo alla squadra rossonera.

Il suo contratto è in scadenza nel 2023, e il suo valore di mercato dovrebbe quindi essere non troppo dispendioso. Chissà se il Milan deciderà di tentare l’assalto. Mariano Diaz è davvero un’ottima prima punta. La sua migliore stagione l’ha giocata nel 2017 con la maglia del Lione. In quell’annata ha messo a segno ben 23 reti. È un giocatore che ha bisogno di sentirsi protagonista per rendere al meglio delle sue prestazioni.