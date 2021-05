Milan-Cagliari, un osservato speciale: piace a Massara

Domani sera a San Siro i dirigenti del Milan osserveranno da vicino un calciatore che già piace da tempo al d.s. milanista.

La partita di domani sera tra Milan e Cagliari sarà una sorta di occasione d’oro per i rossoneri, per poter blindare la qualificazione in Champions League. Ma sarà allo stesso tempo anche un’opportunità per osservatori e dirigenti in chiave mercato.

Il Cagliari infatti, nonostante stia facendo molta fatica a raggiungere la salvezza, è un club ricco di calciatori interessanti e talenti in ascesa. La rosa a disposizione di Leonardo Semplici vanta elementi d’esperienza e dal curriculum eccellente, come Radja Nainggolan, ma anche giocatori che si stanno facendo valere da qualche tempo.

E’ il caso di Nahitan Nandez, centrocampista tuttofare della formazione sarda. Un elemento indispensabile per il Cagliari attuale, che negli ultimi due anni è stato sempre considerato un intoccabile dai vari allenatori che si sono succeduti sulla panchina rossoblu.

Nandez nel mirino di Massara: lo voleva già a Roma

Proprio Nandez è il calciatore del Cagliari che interessa i dirigenti del Milan. Domani sera a San Siro sarà l’occasione giusta per valutare dal vivo i progressi del calciatore uruguayano, migliorato molto a livello tattico e comportamentale da quando è sbarcato in Italia.

Nandez è un pallino del d.s. milanista Frederic Massara. Pare che l’uomo-mercato del Milan lo avesse seguito, assieme al suo mentore Walter Sabatini, già quando lavorava alla Roma. All’epoca Nandez era un giovane talento tutto corsa e tecnica in forza al Boca Juniors.

Cresciuto nello storico club uruguayano del Peñarol, Nandez ha poi iniziato a far parlare di sé col trasferimento in Argentina, nelle fila del Boca. Il Cagliari nell’estate 2019 ha sorpreso tutti con un colpaccio, strappando il classe ’95 per ben 17 milioni di euro, reinvestendo al meglio i soldi incassati dalla cessione di Barella all’Inter.

Ciò che sorprende di questo calciatore sudamericano è la duttilità tattica. Nandez ha dimostrato in carriera di poter fare qualsiasi ruolo a centrocampo: mediano, costruttore, esterno a tutto campo e pure il trequartista. Al Milan di Pioli potrebbe far comodo proprio per queste sue caratteristiche complete.

Anche il Siviglia però è sulle sue tracce da tempo. Il costo attuale del cartellino di Nandez si aggira sui 25 milioni di euro. Cifra che si sarebbe abbassata in caso di retrocessione del Cagliari, ma i sardi sembrano ormai destinati alla salvezza, a meno di clamorosi ribaltoni.