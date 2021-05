De Zerbi lascia l’Italia: accordo raggiunto

Roberto De Zerbi sarà il nuovo allenatore dello Shaktar Donetsk. Arriva la conferma, il tecnico italiano è atteso a breve in Ucraina

Le voci riguardanti il trasferimento di Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk trovano conferma. Si aspetta soltanto l’ufficialità, ma l’attuale tecnico del Sassuolo sarà il nuovo allenatore del club ucraino nella prossima stagione.

A riportare la notizia è il noto giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano. Questo ha anche informato di alcuni dettagli riguardanti l’accordo. De Zerbi firmerà per lo Shakhtar un contratto biennale, ciò significa che allenerà la squadra ucraina sino al 2023. Almeno inizialmente.

Leggi anche:

Il tecnico italiano, che era stato accostato a diversi club di Serie A, tra cui Milan e Fiorentina, ha quindi trovato definitivamente la sua destinazione. Sicuramente, De Zerbi ha molto da offrire anche al calcio internazionale, come ha ben dimostrato nella panchina del Sassuolo in questi ultimi tre anni pieni.

Il gioco che insegna è un calcio moderno. L’ufficialità dell’accordo è attesa a breve. Alcune voci di mercato affermano che Roberto De Zerbi porterà con sè in Ucraina due suoi fedelissimi.

Roberto De Zerbi will be the new Shakhtar Donetsk head coach, confirmed. The agreement has been completed until June 2023 – he’s leaving Sassuolo to join Shakhtar, nothing serious with OL. ‘Here we go’ expected soon. 🇺🇦 #Shakhtar

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2021