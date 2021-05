Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli risponde alla Juve

Come cambia la classifica dopo il match delle 12.30 tra Fiorentina e Napoli. È terminata 0-2 all’Artemio Franchi di Firenze

È appena terminata la partita tra Fiorentina e Napoli, e gli uomini di Gattuso hanno trovato la meritata vittoria; un passo cruciale per avvicinarsi sempre più alla Champions League. Un successo per 2-0 quello degli azzurri, arrivato grazie alle reti di Lorenzo Insigne e Piotr Zieliński. Una sconfitta poco influente invece per la Viola che era già aritmeticamente salva dalla retrocessione.

I tre punti erano fondamentali per il Napoli, che adesso occupa il terzo posto della classifica di Serie A a quota 76 punti. Sotto gli azzurri, attualmente, il Milan alla quarta posizione aspetta di disputare il match di stasera contro il Cagliari per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri hanno il destino esclusivamente nelle loro mani.

È vietato commettere errori dato che la lotta al quarto posto è ancora aperta. Il Napoli, dopo la vittoria a Firenze, è obbligato a vincere la prossima e ultima di campionato contro l’Hellas Verona di Juric. La Juventus, quinta in classifica a quota 75, dopo la vittoria di ieri contro l’Inter si è mantenuta nella corsa all’Europa delle grandi.

Di seguito la classifica aggiornata al post Fiorentina-Napoli: