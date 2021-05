Calciomercato Milan, il difensore nel mirino | Contatti avviati!

Il Milan è tornato sulle tracce del giovane difensore argentino. Il club rossonero ha già avviato i contatti con il giocatore e la società

Il Milan, in vista della prossima stagione, deve pensare anche a sistemare il reparto di difesa, nel quale sembrano aleggiare alcune incertezze. Le presenze in bilico, attualmente, sono quelle di Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli.

Sappiamo bene che per mantenere il difensore inglese tra le sue fila, il Milan è costretto a sborsare ben 28 milioni di euro. È questa la cifra pattuita per esercitare il diritto di riscatto del giocatore. Ovviamente, al club rossonero servono delle entrate sostanziose per blindare Fikayo e acquistarlo definitivamente dal Chelsea, e se il sogno Champions dovesse sfumare, è possibile che salti anche il suo riscatto.

Dall’altro lato c’è anche da discutere il futuro di Alessio Romagnoli, che in scadenza di contratto potrebbe lasciare i colori rossoneri già quest’estate. Il difensore ex Roma è ovviamente deluso di aver perso il posto da titolare, che proprio Fikayo Tomori ha preso.

Alessio ama il Milan, ma ovviamente vorrebbe giocare con continuità, e il suo contratto in scadenza nel 2022 ha condotto il suo agente a chiedere per il rinnovo un ingaggio vicino ai 5-6 milioni di euro. Emolumenti che il club non è assolutamente disposto a concedere, anche e soprattutto perché Romagnoli non ha dimostrato di meritare un premio così alto.

Ecco che con la situazione ancora tutta da decidere per le sorti della retroguardia rossonera, il Milan sembra volersi tutelare in anticipo. Per questo avrebbe già contattato il Feyenoord per avere informazioni su un suo difensore centrale.

Leggi anche:

Marcos Senesi, il nome giusto per la futura difesa rossonera

Il Milan segue da tempo un giovane difensore argentino che milita tra le fila del Feyenoord Rotterdam. Si tratta di Marcos Senesi, classe 1997 con una buona nomina alle spalle. Il sito transfermarkt.it ci fa sapere che il club rossonero si sarebbe fatto concretamente avanti per lui.

I contatti sono stati già avviati sia con il calciatore che con il club olandese. L’intenzione è quella di comprendere quali siano le volontà di Senesi in vista dell’estate. L’argentino è un titolarissimo del Feyenoord, quest’anno ha timbrato 32 presenze e messo a segno 3 gol; gli assist forniti sono stati 2.

Numeri e prestazioni che hanno attirato l’attenzione di diversi club, tra cui appunto il Milan. Il Feyenoord, che non gode di una splendente situazione finanziaria, potrebbe esser disposta a cedere il suo cartellino per una somma vicina ai 15-20 milioni di euro. Prezzo abbordabile per un calciatore con contratto in scadenza nel 2023.

Un fatto rilevante riguardo il fatto che Marcos Senesi è già in possesso del passaporto italiano, e ciò potrebbe quindi favorire l’eventuale affare. Come spiega Transfermarkt, anche la FIGC potrebbe approfittare dell’arrivo in Italia del difensore, dato che potrebbe esserci poi la possibilità di inserirlo nella Nazionale.

Staremo a vedere se il Milan metterà a segno il colpo Senesi, certo è che prima ci saranno da discutere le situazione di Tomori e Romagnoli.