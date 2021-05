“Calhanoglu vale 5 milioni?”: la critica del giornalista al giocatore

Calhanoglu tra i più deludenti in Milan-Cagliari 0-0. Molte critiche dai tifosi sui social network e anche qualche giornalista lo punge.

Prestazione deludente e risultato negativo per il Milan contro il Cagliari. Uno 0-0 che rimanda al difficilissimo match contro l’Atalanta a Bergamo ogni discorso di qualificazione alla prossima Champions League.

Allenatore e giocatori sono nel mirino della critica. Tra i calciatori maggiormente attaccati dai tifosi c’è Hakan Calhanoglu, dal quale ci si aspettava una prova di ben altro spessore. È uno degli elementi di maggiore tecnica della squadra e, considerando che chiede 5 milioni di euro netti all’anno per rinnovare, è lecito attendersi che possa essere decisivo. Deludente anche lui, invece.

Milan, Franco Ordine contro Calhanoglu

Franco Ordine, noto giornalista, durante la trasmissione Pressing su Italia 1 ha espresso i seguenti pensieri sul Milan e su Calhanoglu: «Parliamoci chiaro, ora vedo un Milan da quinto posto. Sono queste le partite che fanno vedere chi è un campione e chi no. Calhanoglu. Calhanoglu, per esempio, chiede 5 milioni. Ma li vale?».

Il numero 10 rossonero non vale 5 milioni di stipendio, altrimenti la dirigenza glieli avrebbe offerti. La proposta è di circa 4 e, incredibilmente, non è stata accettata. Ora il turco percepisce un ingaggio da 2,5 milioni netti annui e i soldi messi sul tavolo dal Milan sembra più che sufficiente. Invece, Calhanoglu e il suo agente Gordon Stipic chiedono di più.

Ad oggi è difficile dire che l’ex Bayer Leverkusen rimarrà o meno in rossonero. Sicuramente il suo rendimento di questi mesi non giustifica le pretese economiche avanzate al club. Dovesse andarsene a parametro zero, qualche rammarico non mancherà, però non si può dire che il Milan non abbia fatto una generosa offerta per il rinnovo contrattuale del giocatore.

Posso dire che Calhanoglu non è da Milan? Si offende qualcuno? — Andrea Bricchi (@AndreaBricchi77) May 16, 2021

Dal 70′ al 95′ avremo avuto 15 piazzati tra punizioni e angoli, tutti battuti da Calhanoglu di cui il 95% di questi non è arrivato nell’area di rigore e si è fermato sul primo uomo oltre la barriera, tant’è che l’ultimo angolo lo hanno fatto battere a Dalot dalla disperazione — Propaganda anti-mediocrità AC Milan (@verok_cal) May 16, 2021