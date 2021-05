Calciomercato | Futuro Buffon: Ilaria D’Amico allo scoperto

Ilaria D’Amico, ha parlato del futuro del compagno, Gianluigi Buffon. Il portiere a fine stagione lascerà la Juventus ed è pronto ad intraprendere una nuova avventura

Gianluigi Buffon, come da lui stesso annunciato, al termine della stagione dirà addio alla Juventus. E’ molto probabile, però, che l’avventura calcistica dell’esperto portiere italiano prosegui altrove. L’estremo difensore è aperto a sposare un nuovo progetto ma dovrà sentirsi coinvolto totalmente.

Nei giorni scorsi si è parlato anche di una possibilità di vedere Buffon con la maglia del Milan, anche come vice Donnarumma. Ipotesi questa tutta da verificare ma nel frattempo le voci sul suo futuro continuano a rincorrersi. Ci sarebbe la possibilità di giocare, in Ligue 1, con la maglia del Monaco ma attenzione anche alle possibili strade che portano in Italia: oltre ai rossoneri, infatti, si è parlato soprattutto dell’Atalanta ma anche della Roma di Mourinho, che è alla ricerca di un portiere di affidamento.

Leggi anche:

Le parole di Ilaria D’Amico

Intervenuta ad ‘Un giorno da pecora’, sulle frequenze di Radio1, Ilaria D’Amico ha parlato del futuro del suo compagno Gianluigi Buffon.

L’ex conduttrice di Sky Sport ha lasciato intendere che le preferenze ricadrebbero sulla Serie A: “Non pongo mai veti – ammette Ilaria D’Amico -, diciamo che se dovessi votare io sceglierei estero. Poi Gigi è un bagaglio impegnativo per giocare in Italia, ma allo stesso tempo capisco che per un italiano la Serie A ha un fascino maggiore”.