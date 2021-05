Calciomercato Milan, dalla Francia: accordo con l’attaccante

Il Milan guarda con interesse al mercato francese. Stando alle ultime notizie provenienti dalla Francia, i rossoneri avrebbero trovato un accordo con Amine Adli, attaccante del Tolosa. Serve l’intesa anche con il club di Ligue 2

Il calciomercato francese è da sempre seguito con molta attenzione dal Milan. I rossoneri, nelle ultime sessioni, hanno prelevato dalla Ligue, Leao, Kalulu e Tatarusanu e in estate potrebbero arrivare altri elementi.

In questi giorni vi abbiamo parlato con insistenza di Mike Maignan. Il portiere francese, con un contratto in scadenza nel 2022, è pronto a lasciare il Lille a giugno: il Milan ha praticamente raggiunto un’intesa totale con le parti. Maignan rappresenta chiaramente il piano B per la porta, qualora l’affare Donnarumma dovesse naufragare definitivamente.

Sfumato Florian Thauvin, che ha deciso di sposare il progetto del Tigres, in Francia si guarda anche per il ruolo di esterno destro. Sul taccuino del Diavolo continua ad esserci, infatti, Jonathan Ikone del Lille. Servono sui 25 milioni di euro per strapparlo ai francesi. Il mercato si preannuncia dunque caldo e come abbiamo potuto vedere in passato le sorprese sono dietro l’angolo.

Interesse concreto con Adli

Dalla Francia giunge notizia di un accordo da parte del Milan per il giovane Amine Adli. Il classe 2000, eletto dalla UNFP (il sindacato dei calciatori professionisti francesi), come miglior giocatore dell’ultima Ligue 2, è pronto a lasciare il Tolosa per il definitivo salto di qualità. Secondo quanto si legge su FootMercato, il Milan avrebbe il sì del calciatore, al pari di Marsiglia e Bayer Leverkusen.

I contatti tra le parti sono frequenti ma andrà convinto il Tolosa che, al momento, non ha alcuna intenzione di fare sconti alla richiesta di 15 milioni di euro. Adli piace anche ad altri club tedeschi, come Borussia Monchengladbach ed Eintracht Francoforte ma le squadre sopra citate sembrerebbero in una posizione di vantaggio. Va dunque convinto il Tolosa, che deve fare i conti con il contratto di Adli in scadenza nel 2022.

Adli è un attaccante mancino, che in stagione ha giocato soprattutto da prima punta ma può agire anche sulla destra e sulla trequarti. I numeri per il francese di origine marocchina parlano di 33 presenze di Ligue 2, con otto goal e sette assist.