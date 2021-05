Calciomercato Milan, futuro De Paul: l’annuncio di Marino

Il futuro di Rodrigo De Paul potrebbe essere lontano dall’Udinese. Il centrocampista argentino piace davvero a tutti. Ecco le parole di Marino in merito al suo futuro

Tutti vogliono Rodrigo De Paul. Il calciatore argentino, convocato dalla sua Nazionale per la prossima Coppa America, ha dimostrato in questa stagione di aver fatto il salto di qualità. Il 26enne di Sarandi ha giocato con l’Udinese, fin qui, 35 partite di Serie A, andando a segno ben nove volte e realizzando dieci assist.

I suoi numeri dimostrano l’importanza che ha avuto nella stagione dei bianconeri. Il calciatore impiegato da mezzala da Gotti è diventato un vero centrocampista totale, capace non solo di creare per i compagni ma anche di sacrificarsi. Le sue prestazioni chiaramente non sono passate inosservate.

Rodrigo De Paul a gennaio avrebbe potuto trasferirsi all‘Inter ma i problemi economici, ben noti, del club nerazzurro hanno bloccato tutto. La situazione non appare cambiata e l’Udinese negli anni ha dimostrato di essere una bottega cara. Per lasciare partire l’argentino, che il prossimo 24 maggio compirà 27 anni, servono almeno 40 milioni di euro. Piace all’estero, a Leeds, Liverpool e Atletico Madrid ma ancora nessuno ha mosso passi concreti. In Italia è finito nel mirino di Napoli, Juventus e Milan.

Si è parlato anche di un’offerta rossonera, che comprendeva i cartellini dei giovani Pobega, Brescianini e Hauge. Al termine del campionato si potrà pensare seriamente al mercato, quando si capirà quali saranno i calciatori ancora in rosa (il futuro di Calhanoglu, ad esempio, è tutto ancora da scrivere). Nel frattempo non mancano le voci, nelle ultime De Paul è stato accostato anche all’Atalanta.

La posizione dell’Udinese

L’Udinese è un club sano e non ha alcuna intenzione di svendere il suo gioiello ma allo stesso tempo non gli tapperà le ali. Serve un’offerta concreta che da Napoli, al momento, non sembra essere arrivata. Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, si è così espresso: “Non ho sentito De Laurentiis: posso solo smentire questa voce. A Udine sto bene e ho anche un contratto lungo: mi trovo molto bene con la famiglia Pozzo. De Paul? Lo vogliono in tanti ma non rispondo sul suo futuro fine a fine campionato”.