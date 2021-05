CdS – Ribaltone Inter: via Conte, c’è l’idea Allegri

È tutto da decidere il futuro dell’ex tecnico del Milan, Max Allegri. Sono tante le squadre che lo vorrebbero come allenatore, Juve in primis. Ma inaspettatamente si è aggiunta un’altra pretendente

Massimiliano Allegri sembra essere l’uomo della Provvidenza. Molte squadre sono pronte ad affidarsi a lui per risollevare le proprie sorti. Dopo l’esperienza alla Juventus, il tecnico toscano ha passato due anni sabbatici, ma adesso è pronto al gran ritorno.

Le voci di mercato più quotate lo vedono conteso tra il ritorno alla Juventus e l’inizio di una magica esperienza europea al Real Madrid. Il suo possibile approdo nel club spagnolo, secondo il Corriere dello Sport, condurrebbe direttamente Zidane alla guida dei bianconeri.

Secondo la medesima fonte, però, anche il Napoli sarebbe sulle sue tracce per il post-Gattuso. Anche se per i partenopei è molto in voga il nome di Luciano Spalletti, l’ex tecnico di Roma e Inter.

Leggi anche:

E a proposito del club nerazzurro: il Corriere dello Sport affianca inaspettatamente il nome di Max Allegri proprio all’Inter di Zhang. Già, perchè c’è la possibilità che Antonio Conte a breve comunichi di voler terminare la sua esperienza sulla panchina nerazzurra. Il tecnico leccese era stato vicino all’addio anche l’estate scorsa, e proprio in quell’occasione Marotta aveva bloccato Allegri come nuovo allenatore.

Sappiamo poi com’è andata, ma adesso tale possibilità tornata ad accendersi. Tutto dipenderà dalle sue volontà. Massimiliano Allegri sarà l’unico a poter decidere sul suo futuro, certo è che le piazze disponibili non mancano.