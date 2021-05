Gemellaggio social, Bologna e Milan contro la Juve: iniziativa dei tifosi

I tifosi del Milan pronti ad acquistare la maglia del Bologna, qualora la squadra di Mihajlovic fermasse la Juventus. I bianconeri senza vittoria sarebbero fuori dalla Champions

Nella giornata di ieri la Curva Costa del Bologna ha deciso di spronare la propria squadra, in vista dell’ultima partita di campionato contro la Juventus, con uno striscione alquanto eloquente: “Diamo un senso a questa stagione. Togliamo ai gobbi ogni soddisfazione“. Come è noto il Milan, se non dovesse vincere a Bergamo, avrebbe bisogno di un risultato negativo dei bianconeri o del Napoli.

Un po’, dunque, domenica, si farà il tifo per la squadra di Sinisa Mihajlovic anche se tutto resta ancora nelle mani degli uomini di Pioli, che vincendo non avrebbero bisogno di sperare nelle disgrazie altrui.

Iniziativa social dei tifosi

Ieri social la foto dello striscione dei tifosi rossoblu ha fatto il giro del web, dando vita ad una curiosa iniziativa da parte dei sostenitori rossoneri. Molti sono pronti ad acquistare la maglia del Bologna, qualora Palacio e compagni riuscissero a fermare la Juventus.

Io sono pronto!!!!

Direttamente dallo store ufficiale di Amazon pic.twitter.com/eG3tigxJkF — Lan'alfa'betta (@animarossonera) May 18, 2021

Già nel carrello pronta per domenica sera, nel caso… 🤘🏾🌶 pic.twitter.com/a89rdTwPpz — Rinothereal (@AleBottazzi_23) May 19, 2021

Io una maglia del Bologna c’è l’ho già (la terza maglia del 2015-16). Potrei contemplare l’acquisto di un’altra. pic.twitter.com/YpheqS6mnC — Yuri Serafini (@Yuri_Serafini) May 18, 2021