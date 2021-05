Si libera a 12 milioni: sprint Milan, si può fare

Il Milan tiene d’occhio il giovane attaccante per la prossima stagione. Svelata la cifra dell’operazione per acquistarlo.

Il Milan tiene sempre d’occhio il mercato dei giovani talenti. Il club rossonero da qualche anno ha deciso di investire fortemente sull’area scouting, gestita da un vero intenditore come il monegasco Geoffrey Moncada, che ha già agito positivamente in tal senso.

A lui si deve l’approdo a Milanello di talenti come Kalulu, Saelemaekers o Hauge. Una linea strategica che il Milan intende perseguire anche in vista della prossima sessione estiva. Tant’è che sul taccuino del club rossonero è spuntato un giovane attaccante classe 2000 segnalato proprio dagli osservatori.

Si tratta di Amine Adli, talento franco-marocchino che sa giocare sia come centravanti puro, sia come seconda punta. Un nome fuoriuscito da qualche giorno e che, secondo Tuttosport, potrebbe rappresentare un investimento sicuro ed ormai prossimo.

Adli costa 12 milioni: Milan vicino al talento francese

Come detto il nome di Adli è spuntato un po’ a sorpresa nelle cronache di mercato del Milan. Ma il suo potenziale acquisto va già parlare di sé, visto che il club rossonero sarebbe vicino all’accordo definitivo con il Tolosa, suo attuale club.

Pare che bastino 12 milioni di euro al Milan per ingaggiare l’attaccante 21enne. Una cifra non da poco per un calciatore così giovane, ma allo stesso tempo conveniente, visto che Adli pare sia entrato nel mirino di moltissime società europee.

Diverse squadre della Bundesliga tedesca si sono fatte vive con il Tolosa per il cartellino di Adli. Ma i dirigenti rossoneri Maldini e Massara appaiono in pole, visti i canali privilegiati e lo sprint effettuato negli ultimi giorni per bloccare il talento.

Adli, secondo gli opinionisti più informati, rappresenterebbe un investimento sicuro per il futuro. Mancino naturale e tecnicamente molto dotato, il ragazzo franco-marocchino è stato già insignito del riconoscimento ‘Miglior calciatore della Ligue 2‘ in questa annata. Ha segnato 8 reti in 33 partite, ma ha contribuito significativamente al terzo posto in classifica dei bianco-malva.