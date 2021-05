Milan Femminile, UFFICIALE: Boquete rinnova per un altro anno

Veronica Boquete ha rinnovato il suo contratto in rossonero per un’altra stagione. Lo ha reso noto il club attraverso un comunicato ufficiale

Una bella giornata oggi in casa Milan. La centrocampista spagnola, Veronica Boquete ha rinnovato il suo contratto con il club rossonero per un’altra stagione. Un evento molto positivo per la squadra femminile di Maurizio Ganz. La Boquete è considerata una delle calciatrici più prestigiose e talentuose al mondo, ed è quindi un onore per l’ambiente rossonero poterla avere nella prima squadra femminile.

Arrivata lo scorso novembre, Veronica è stata utilissima alla causa rossonera. Ha collezionato 18 presenze con il Milan di Ganz tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa, segnando due reti decisive nella semifinale di ritorno della Coppa Italia.

Inoltre, la centrocampista spagnola ha anche registrato tre assist per la squadra durante la stagione rossonera.

Il suo rinnovo è stato reso noto dal Milan attraverso i suoi canali social e un comunicato ufficiale sul sito del club:

“AC Milan comunica di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice della Prima Squadra femminile Verónica Boquete. La centrocampista spagnola vestirà la maglia rossonera anche nella prossima stagione”.