Serie A, designazioni arbitrali 38^ giornata: Mariani per Atalanta-Milan

Le designazioni arbitrali dell’AIA per Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Verona: i tre match decisivi per la Champions e valevoli per la 38° giornata di Serie A

Da pochi minuti, l’AIA e la FIGC hanno reso note le designazioni arbitrali per la 38° ed ultima giornata di campionato. Ebbene, il fischietto di Atalanta-Milan, big match di domenica sera ore 20,45, sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Questo sarà accompagnato dagli assistenti Giallatini e Bindoni. Il quarto uomo sarà Doveri, mentre al Var ci saranno Aureliano e Tolfo.

Arbitro: Mariani

Assistenti: Giallatini-Bindoni

IV UOMO: Doveri

Var-Avar: Aureliano-Tolfo

Le designazioni arbitrali per Bologna-Juve e Napoli-Verona

Per quanto riguarda gli altri due match – che insieme ad Atalanta-Milan saranno decisivi per la Champions League – ecco di seguito le designazioni arbitrali. Bologna-Juventus sarà arbitrata da Valeri, mentre Napoli-Verona da Chiffi.

BOLOGNA – JUVENTUS 23 maggio ore 20.45

Arbitro: Valeri

Assistenti: Preti – Perfetti

IV UOMO: Fabbri

VAR: Giacomelli

AVAR: Di Vuolo

NAPOLI – H. VERONA 23 maggio ore 20.45

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Longo – Valeriani

IV UOMO: Forneau

VAR: Nasca

AVAR: Cecconi