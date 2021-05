Aguero al Barcellona, il Milan sorride: via libera per l’attaccante

L’attaccante olandese a un passo dal trasferimento in Liga, starebbe pensando al dietrofront. Il Milan può tornare sul suo vecchio pallino

E’ stato rincorso per molto tempo dal Milan, corteggiato, ma l’affondo decisivo non era mai arrivato. Dopo il ritorno di fiamma dello scorso gennaio poi, la dirigenza decise di aspettare la fine della stagione, visto che il calciatore si sarebbe svincolato in giugno. Adesso però, anche per Memphis Depay è arrivato il momento di decidere.

Il numero 10 della nazionale olandese, che ha già fatto sapere da tempo che non intende rinnovare il contratto che lo lega al Lyone, è stato a un passo dal Barcellona, ma l’arrivo di Aguero potrebbe complicare non poco i suoi piani. Se in una recente intervista a L’Equipe, l’ex United ha praticamente salutato la squadra, i compagni e l’allenatore, in Francia si è mormorato addirittura di un suo possibile ripensamento, ma sembra ormai troppo tardi.

Da quanto si apprende dal sito Le10Sport infatti, pare che Memphis non voglia saperne di rimanere in Ligue1, ma che la destinazione Barcellona sia esclusa a causa dell’arrivo del Kun. Dopo i blaugrana, il club più interessato resta dunque il Milan. Che Aguero al Barca possa dare il via al più classico degli intrecci di mercato?

Milan, Depay si guarda intorno: niente Barcellona

Sembra veramente aver guastato i piani di Memphis Depay, l’arrivo imminente ormai di Aguero al Barcellona. Il grande amico di Messi infatti al termine di questa stagione (dopo la finale di Champions League) lascerà il Manchester City, e anche Guardiola si è unito ai saluti di recente definendolo “un leone nella giungla”. E’ tutto pronto per l’approdo dell’ex Atletico Madrid a Barcellona, un trasferimento che chiuderà di fatto le porte in faccia a Depay. Il Barcellona ha già pronto un biennale da 5 milioni a stagione per l’argentino, e considerando che né Leo né Griezmann sono in partenza, i posti in attacco sembrano essere praticamente finiti.

Secondo quanto si apprende dalla Francia dunque, in queste ore Depay si starebbe cercando intorno, e in caso di ufficialità di Aguero in Catalogna, cercherà con ogni probabilità una nuova squadra dove approdare. Il rinnovo con il Lyone non è un’ipotesi concreta e il Milan, da tempo interessato all’olandese, rischia dunque di diventare una serio candidato.